Governador de MG recebe jogadores do Cruzeiro e exalta título brasileiro

BELO HORIZONTE - A quarta-feira do Cruzeiro foi marcada por mais festa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2013. Depois de celebrar em campo e nas ruas de Belo Horizonte, o elenco que faturou a competição com quatro rodadas de antecipação foi recebido nesta tarde pelo governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia. Nem mesmo o forte calor que fazia na cidade mineira impediu a presença de centenas de torcedores, que foram à Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves para verem os campeões brasileiros. Anastasia presenteou o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, com uma placa do governo homenageando o clube pela conquista.

Como retribuição, o governador recebeu uma camisa personalizada do clube. Atleticano confesso, Anastasia foi pressionado pelos gritos da torcida a vestir o uniforme, mas se esquivou. A preferência pelo principal rival, no entanto, não o impediu de elogiar a campanha quase irretocável do Cruzeiro no Brasileirão. "Este ano foi especial para o esporte mineiro. Fico satisfeito porque são, exatamente, as obras dos estádios que fizemos, quer do Mineirão, quer do Independência, que também permitiram aos clubes esse sucesso. Fico muito feliz de ser o governador de Minas Gerais em um ano tão jubiloso e positivo para o esporte em nosso estado. É com imensa satisfação que cumprimento essa conquista maravilhosa, antecipada, vibrante e com muita garra que o time do Cruzeiro trouxe para nosso estado", disse.

Soberano no Brasileirão, o Cruzeiro garantiu o título na 34.ª rodada, ao bater o Vitória por 3 a 1, em Salvador. Atualmente, o time mineiro tem 75 pontos na tabela, 11 à frente do vice-líder Grêmio. No sábado, encerrará sua participação na competição ao enfrentar o Flamengo, 19 horas, no Maracanã.