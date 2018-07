Governo admite gasto superior ao orçamento para Copa do Mundo 2014

RIO - Em meio a protestos, o governo admite que o custo da Copa do Mundo de 2014 será mais elevado do que a última previsão, realizada em abril deste ano.

Naquela ocasião, a previsão de custo das obras chegava a R$ 25,5 bilhões. Agora, o Ministério do Esporte já estima que o custo seja de R$ 28 bilhões, um aumento de mais de 10%.

As informações foram anunciadas pelo Secretário Executivo do Ministério do Esporte Luis Fernandes. Ele porém, não deu detalhes sobre quais obras teriam sofrido acréscimos em seus valores. Tanto o foerno quanto a Fifa estimam que as obras sejam positivas para o "desenvolvimento social" da população brasileira.