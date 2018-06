Governo brasileiro lança cartilha para turistas que vão assistir à Copa na Rússia

O Itamaraty e o Ministério do Esporte lançaram nesta quinta-feira um guia para os torcedores e turistas brasileiros que viajarão à Rússia para assistir à Copa do Mundo. O documento, elaborado em conjunto com a Embaixada do Brasil em Moscou, tem dicas sobre as leis do país, costumes, idioma, moeda, documentação e transporte.

O guia está disponível nos sites dos ministérios das Relações Exteriores e do Esporte em uma versão na qual o torcedor pode fazer o download e imprimir antes da viagem. A Embaixada do Brasil em Moscou, o Consulado do Brasil em São Petersburgo e os demais escritórios consulares brasileiros na Rússia também vão distribuir exemplares físicos.

Em 138 páginas, o guia traz informações sobre condutas proibidas nos estádios, frases úteis em russo, serviços bancários e contatos para emergências. Com relação a dicas de segurança, o guia alerta que "há registro de tentativas de furtos de carteiras em aglomerações e em espaços fechados, como museus. Nesses locais, recomenda-se manter bolsos vazios e mochilas e bolsas na frente do corpo."

+ Clique aqui e baixe a cartilha para os torcedores e turistas brasileiros

Agentes da Polícia Federal serão enviados à Rússia durante a Copa e, além de atuar na proteção aos jogadores e à comissão técnica da seleção brasileira, os policiais poderão prestar atendimento a possíveis ocorrências envolvendo torcedores brasileiros em território russo durante o torneio. A base da seleção será em Sochi, mas o time de Tite jogará na primeira fase em Rostov, Moscou e São Petersburgo.

O Brasil é o terceiro país que mais comprou ingressos para o Mundial. Cerca de 66 mil bilhetes foram vendidos para residentes no País.