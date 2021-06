Governo britânico autoriza 60 mil torcedores nas semifinais e final da Eurocopa

O governo britânico anunciou nesta terça-feira que 60 mil torcedores terão permissão para assistir às semifinais e final da Eurocopa em Wembley, em Londres, o equivalente a 75% da capacidade do tradicional estádio (90 mil). Nenhum detalhe foi fornecido ainda sobre como os fãs do exterior poderão comparecer nos dias 6, 7 e 11 de julho, sem ter de ficar em quarentena após voar para a capital inglesa.

O governo já havia concordado em aumentar a capacidade atual da fase de grupos de cerca de 22 mil a pelo menos 40 mil para uma das partidas nas oitavas de final e os três último jogos do torneio.

Leia Também Uefa rejeita iluminação com as cores do arco-íris em estádio para Alemanha e Hungria

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, diz estar "grato ao primeiro-ministro e ao governo do Reino Unido por seu trabalho árduo na finalização desses acordos". A Uefa informou na semana passada que está em negociações com as autoridades de Londres para permitir que fãs estrangeiros fiquem no país por menos de 24 horas e dentro de bolhas. Desta forma, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson rebateu a pressão exercida por outros líderes políticos para mudar a sede da fase final da Euro para países com menor incidência da covid-19 e onde mais torcedores poderiam ser acomodados.

Será o evento com maior público do Reino Unido desde o início da pandemia. Para o torcedor assistir à final será necessário ter recebido as duas doses da vacina pelo menos 14 dias antes da data da partida ou mostrar um teste de antígeno negativo.