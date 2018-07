Governo chileno pede que empregados sejam liberados para ver jogo da Copa América

SANTIAGO - O Governo do Chile pediu aos empresários que permitam que seus empregados encerrem mais cedo a jornada de trabalho para assistir à partida que a seleção do país disputará nesta terça-feira contra o Peru, em Mendonza, pela última rodada do grupo C da Copa América.

"Fazemos uma convocação e apelamos para a boa vontade dos empregadores, para que possam chegar a acordos com os trabalhadores, de tal forma que possam sair dos trabalhos e chegar tranquilos a suas casas para ver a partida, em família ou com amigos", disse aos jornalistas o subsecretário do Trabalho, Bruno Baranda.

O jogo está marcado para as 18h15 (horário local, 19h15 de Brasília), quando os centros trabalhistas ainda estão abertos, o que impederia que a população voltasse para a casa a tempo de torcer pela equipe comandada pelo argentino Claudio Borghi.

Baranda, que atualmente é ministro interino do Trabalho, porque a titular da pasta, Evelyn Mattehi, teve que viajar para o exterior, se apresentou aos jornalistas vestido com uma camisa da seleção do Chile e um capacete de segurança para, segundo ele, estar de acordo com sua reivindicação