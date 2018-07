Governo colombiano aceita plano de salvamento do Millonarios Com um currículo que inclui inúmeros títulos, alguns dos maiores jogadores da história do futebol e dinheiro do tráfico de drogas, o Millionarios, da Colômbia, está atualmente afundado em dívidas, mas ganhará uma ajuda do governo do país para tentar se reerguer e voltar aos dias de glória.