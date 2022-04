Governo da Austrália afirma que Brasil x Argentina será em Melbourne dia 11 de junho

O impasse para a realização do jogo entre Brasil e Argentina pode ter chegado a um final. O governo da Austrália e a liga australiana de futebol anunciaram que o Superclássico será disputado na cidade de Melbourne, no dia 11 de junho, às 19h45 (6h45, horário de Brasília).

"Ter duas das seleções de futebol mais bem-sucedidos do mundo retornando ao estádio MCG (Melbourne Cricket Ground) para continuar sua rivalidade de longa data reforça nossa posição como uma das grandes cidades esportivas do mundo e capital de eventos da Austrália", comemorou Martin Pakula, ministro do turismo e dos esportes do país da Oceania.

Leia Também Seleção brasileira fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul na Data Fifa de junho

Ainda não se tem a confirmação, no entanto, se este mesmo duelo valerá pelas Eliminatórias da Copa. Em 2021, o jogo entre Brasil e Argentina foi interrompido na Neo Química Arena após agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) impedirem a continuidade do pleito com a presença de atletas argentinos que omitiram informações para entrar no País, em meio à pandemia da covid-19.

Soccer fans get ready to witness the astonishing skills of FIFA giants Brazil and Argentina live when the two teams face off for Superclasico 2022 at the MCG this June! Read more: https://t.co/O6Q3WbBCwC pic.twitter.com/GXgy4BlSWM — Melbourne Cricket Ground (@MCG) April 20, 2022

A Fifa decidiu que o jogo deverá ser retomado. A CBF e a AFA, porém, não têm um entendimento acerca da data e da disputa. As confederações ainda pleiteiam junto à entidade máxima do futebol que a partida não tenha de ser disputada. Uma das alternativas propostas é que o amistoso entre as duas rivais, pré-agendado na Austrália, valha pelo torneio.

: , , . Football’s biggest international rivalry will be played on our home soil Details: https://t.co/yaqkeVNRZ0 pic.twitter.com/SbxzlVPTM4 — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) April 20, 2022

A Fifa exige primordialmente que os jogos das Eliminatórias respeitem o limite territorial do continente. Portanto, jogos das Eliminatórias sul-americanas devem ser disputados na América do Sul. Uma exceção pode ser aberta dada a falta de espaço no calendário até a realização da Copa do Mundo do Catar, em novembro.

A Argentina também se colocava contrária à disputa do amistoso no dia 11 de junho. O primeiro motivo seria que a seleção de Lionel Scaloni ficaria reunida apenas até o dia 7. Além disso, um compromisso com a Itália - em um torneio "Finalíssima" entre as campeãs da Eurocopa e da Copa América - está agendado para Londres, no estádio Wembley, no dia 1º de junho. O longo deslocamento da Europa para a Oceania é outra circunstância criticada pelos argentinos.

Ainda no mês de junho, a seleção brasileira fará amistosos com o Japão e a Coreia do Sul. Os compromissos foram confirmados nesta terça-feira pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. As partidas também acontecerão em território asiático.