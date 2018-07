Governo de MG e manifestantes selam protesto pacífico

BELO HORIZONTE - O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB), recebeu na terça-feira, no Palácio da Liberdade, representantes do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa 2014, um dos principais organizadores do protesto marcado para a tarde desta quarta-feira em Belo Horizonte, que recebe o jogo entre Brasil e Uruguai pelas semifinais da Copa das Confederações, no Mineirão. Os manifestantes e o governador firmaram um pacto para que a manifestação ocorra sem as cenas de violência vistas na última semana na capital mineira.

Anastasia garantiu que a segurança para a semifinal da Copa das Confederações será feita com barreira física, sem a presença de militares, no local originalmente previsto na Avenida Abrahão Caram, via de acesso ao Mineirão. A polícia ficará à distância e só agirá caso esta barreira seja violada.

Durante a manifestação, um representante do movimento e um da Polícia Militar acompanharão juntos o protesto para identificar possíveis abusos dos dois lados. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, decretou feriado na cidade nesta quarta e garantiu na terça que a decisão foi tomada por causa da partida, não pelo protesto.