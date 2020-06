Governo de São Catarina libera treinos coletivos, mas ainda não se manifesta sobre jogos

O governo de Santa Catarina liberou os treinos coletivos no Estado tanto para o futebol, quanto para outras modalidades esportivas. A decisão foi publicada do Diário Oficial e assinada pelo secretário de Estado de Saúde, André Motta Ribeiro. No entanto, ainda cabe às prefeituras definir se seguirão tais indicações.

Apesar do decreto, a Prefeitura de Florianópolis segue irredutível e proibiu as práticas esportivas, incluindo treinamentos na cidade. Por isso, Figueirense e Avaí têm realizado as atividades em Palhoça.

Mesmo com a liberação dos treinos, o governo ainda não definiu sobre a liberação dos jogos no Estado. Em uma tentativa de pressionar, a Federação Catarinense de Futebol marcou o retorno do Estadual para 8 de julho, o que ainda não foi aprovado.

Segundo os protocolos apresentados pelo governo, as partidas estão proibidas até o próximo dia 5. Em nenhum momento se falou sobre os procedimentos a serem tomados após esta data, deixando a possibilidade de um adiamento do retorno do Catarinense.

O Campeonato Estadual está nas quartas de final e tem dois jogos marcados para o dia 8 - Chapecoense x Avaí e Criciúma e Marcílio Dias -, e dois no dia 9 - Joinville x Brusque e Juventus x Figueirense.