Governo descarta risco de falta de energia na Copa do Mundo de 2014

Hübner esclareceu que um relatório publicado em dezembro pela própria agência trazia dados sobre atrasos de obras verificados pela área de fiscalização da Aneel ainda em outubro do ano passado. "São obras pequenas e fáceis de recuperar, mantendo-se todas as datas dos cronogramas. Obras de distribuição são obras de execução muito rápida: em três meses se faz tudo", explicou.

O diretor prometeu divulgar nas próximas semanas um novo relatório, mais atualizado, demonstrando a evolução dessas obras de apoio exigidas pela Fifa. "Tratam-se de obras complementares, mas já teríamos como atender hoje uma Copa do Mundo no Brasil. O risco de um problema durante o evento hoje já é baixíssimo, mas Fifa pede sistemas adicionais, como dupla alimentação entre os estádios e as subestações", acrescentou Hübner.