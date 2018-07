Governo do Mato Grosso promete Arena Pantanal pronta para 5 de maio

CUIABÁ - A inauguração oficial da Arena Pantanal ou a entrega da obra 100% concluída será no dia 5 de maio. Pelo menos foi esta a garantia que o governo do Estado do Mato Grosso deu nesta quarta-feira à Comissão da Fifa que esteve em Cuiabá. O grupo, liderado pelo secretário-geral Jérôme Valcke, fez a última inspeção no local que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo.

A 50 dias da abertura do Mundial, Valcke mostrou otimismo com o andamento das obras de mobilidade que irão facilitar o acesso dos torcedores ao local dos jogos. E disse estar confiante que a arena será, desta vez, entregue no prazo previsto pelo governo estadual. O secretário garantiu que o estádio não entre os que preocupam a organização. "Cuiabá vai estar pronto e não há problemas para nós", disse após vistoria que durou pouco menos de uma hora.

A inauguração da Arena já foi marcada para acontecer seis vezes. A primeira foi em dezembro de 2012, depois em outubro de 2013. Na sequência, novas datas foram marcadas para fevereiro e, depois março deste ano. Na visita anterior da Fifa, o prazo era 26 de abril e, como até agora as cadeiras não estão todas instaladas, o governo se deu novo prazo: 5 de maio.

Em março, quando visitou a Arena, Valcke havia cobrado agilidade no andamento das obras e exigira que fossem cumpridos os compromissos que foram feitos em 2007 quando o País foi confirmado como sede da Copa deste ano.

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que integrava a comitiva, disse que Cuiabá é a sede que mais terá legado da Copa do Mundo. Ele admitiu atrasos nas obras de infraestrutura, mas destacou que "ao invés de lamentações pelo atraso em ou outra obra, deve celebrar por que estão em execução", disse o ministro.

O ex-jogador Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local da Copa (COL), elogiou a qualidade das obras e, sobretudo, do gramado da Arena e afirmou que está no padrão Fifa. "Drenagem perfeita e, aparentemente, muito resistente. Padrão Fifa", declarou.

Na Copa, a Arena Pantanal será palco de Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.