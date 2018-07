Governo do Peru estuda entrar com ação contra federação de futebol

O Ministério do Interior do Peru afirmou nesta terça-feira que cogita entrar na justiça contra a Federação Peruana de Futebol (FPF). O órgão considera que a entidade obedece às regras da Fifa sem levar em conta a legislação nacional. O ministro da pasta, Daniel Urresti, anunciou em entrevista que solicitará ao Instituto Peruano do Esporte (IPD) – regulador das atividades do setor no país, subordinado ao Ministério da Educação – uma denúncia à FPF por não adequar seus estatutos à Lei de Promoção ao Esporte.

Urresti defendeu a adoção da medida após o presidente da Federação, Manuel Burga, alegar responder unicamente à Fifa para anular as eleições nas quais fora impedido de tentar o quarto mandato consecutivo. A lei peruana exclui a possibilidade de uma segunda reeleição.

"Não podemos permitir que uma instituição do Peru decida manipular-se por outras leis internacionais ou estrangeiras. Eles são um Estado dentro de outro Estado? O que fizemos para que este senhor só obedeça regras internacionais, sem que lhe interesse o regulamento nacional?", questionou o ministro. Daniel Urresti declarou que as demais federações esportivas peruanas adequaram-se à lei do esporte - apenas a FPF insistiria em não seguir igual conduta.

O ministro negou propor uma intervenção estatal, mas ponderou que, "a título pessoal", prefere que a Fifa suspenda temporariamente o Peru de torneios internacionais, se isso auxiliar na adoção de "mudanças profundas que voltem a fazer a seleção peruana uma equipe poderosa, como era antes". Caso entrasse em vigor, a medida afetaria, entre outros, o atacante Guerrero, do Corinthians, um dos assídios convocados para defender seu país.

Mais tarde, o presidente do IPD, Arturo Woodman, explicou à Radio Programas del Perú (RPP) que a sugestão do Ministério do Interior é de "difícil" execução porque, entre outras razões, a entidade encontra-se atualmente sem presidente, depois da demissão de Francisco Boza, na semana passada.