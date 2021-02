Governo do Reino Unido nega rumores de que será a sede única da Eurocopa 2021

Um torneio continental de seleções em 12 sedes parece loucura neste momento, com a pandemia de coronavírus ainda infectando muitas pessoas no mundo. Contudo, este segue sendo o plano de Uefa para a Eurocopa 2021, torneio que já foi adiado em um ano por conta da covid-19.

Nos últimos meses, rumores de que o torneio poderia abandonar o planejamento inicial e ser disputado apenas no Reino Unido surgiram na imprensa europeia. Em outubro de 2020, a Uefa havia admitido a possibilidade de o torneio acontecer em menos de 12 sedes, posição da qual recuou, mantendo o número. Em janeiro de 2021, Karl-Heinz Rummenigge, conselheiro do Bayern de Munique e próximo à cúpula da entidade, afirmou que a ideia de sede única não estava descartada.

"Isso é apenas especulação. Como o torneio será sediado é uma questão da Uefa. Como eles disseram ontem, eles continuam comprometidos com o atual formato do torneio. Nós estamos focados nas partidas que estão agendados para receber no Reino unido, incluindo sete em Wembley e partidas também sendo sediadas no Hampden Park, em Glasgow", afirmou um porta-voz do governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Contudo, se a logística já era um desafio, a pandemia piorou tudo. Diversos países europeus fecharam suas fronteiras nas últimas semanas, como a Alemanha - situação que obrigou que jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa a serem disputados em outras nações. Outros criaram obrigações de quarentena para um determinado número de dias. E, sem a perspectiva de uma vacinação mais ampla até junho, a situação não deve melhorar.

O plano da Uefa é que 12 cidades em todo o continente recebessem jogos: Londres, Dublin, Baku, Munique, Roma, São Petersburgo, Copenhague, Bucareste, Amsterdã, Bilbao, Budapeste e Glasgow. A partir das semifinais, todos os jogos aconteceriam no estádio de Wembley, na capital inglesa. Os grupos já estão sorteados, com os locais de cada partida definidos.