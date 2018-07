Governo do Rio confirma 3 eventos-teste no Maracanã antes da Copa das Confederações

RIO - A pouco mais de três meses para o início da Copa das Confederações, que começa em 15 de junho, o Rio recebeu nesta quarta-feira a reunião de integração operacional dos diversos órgãos responsáveis pela organização do torneio. Durante a abertura do evento, o secretário chefe da Casa Civil do Governo do Rio, Regis Fichtner, confirmou a realização e a data dos três eventos-teste do Maracanã antes da competição.

O primeiro evento será fechado e acontecerá no dia 27 de abril, data prevista para a entrega do estádio. O segundo também será fechado, com data ainda a ser definida entre os dias 8 e 15 de maio. O terceiro e último evento será o amistoso entre Brasil e Inglaterra, no dia 2 de junho, com público de aproximadamente 80% da capacidade do estádio.

O Maracanã é o estádio que mais preocupa para a Copa das Confederações, por conta dos atrasos nas obras. Mesmo assim, Fichtner garantiu a entrega no prazo e a realização dos eventos-teste sem adiamentos.

As reuniões de integração operacional estão sendo realizadas em todas as sedes do torneio. O evento conta com a participação de autoridades do Rio, do Ministério do Esporte e do Comitê Organizador Local (COL). Na última terça, os dirigentes visitaram Brasília e na quinta vão para Fortaleza. Recife (dia 26), Salvador (27) e finalmente Belo Horizonte, em 2 de abril, completam a lista.

A menos de cem dias para o início da Copa das Confederações, a organização passa por um momento crítico para o êxito da competição. Por isso, estão sendo conferidos nestas reuniões todos os serviços e a logística do torneio, como mobilidade urbana, segurança, acessibilidade, controle de ingressos, aeroportos, acomodações, telecomunicações, energia e vigilância sanitária.

De acordo com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, as atenções com o Rio são ainda maiores, já que o Maracanã receberá o "momento sublime" da Copa das Confederações. "O momento sublime da Copa das Confederações será no Rio de Janeiro. Aqui será a final. Também teremos a final da Copa do Mundo em 2014."