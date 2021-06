Governo do RN vai investir R$ 1,6 milhão nos dois clubes do estado na Série D do Brasileirão

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou, nesta segunda-feira, 14, várias ações para apoiar os clubes que representam o estado na Série D do Campeonato Brasileiro. O suporte envolve a compra de produtos esportivos para a campanha Nota Potiguar e a veiculação de campanhas publicitárias nas mídias do ABC e do América. A iniciativa deve gerar um aporte de R$ 1,65 milhão.

Leia Também Jogador do Bangu passa mal e é levado para o hospital

Na primeira ação, a Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) vai adquirir cerca de 10 mil itens – entre camisas, uniformes oficiais, bonés e canecas – das lojas do ABC e América para a campanha "Nota Potiguar veste o torcedor". Os produtos estão entre os benefícios que o aplicativo oferece como recompensa pela solicitação do CPF na nota fiscal na hora da compra. É uma ação para combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação de ICMS.

Essa operação já havia sido realizada no ano passado, com boa adesão dos torcedores do ABC, América e do Globo. A compra de itens tem investimento da ordem de R$ 1 milhão.

Na outra frente de apoio, o governo estadual vai utilizar os paineis eletrônicos, testeiras e backdrops para anunciar a campanhas do novo Turismo Cidadão, também ligado à Nota Potiguar, e do Detran-RN. Os valores podem atingir R$ 650 mil.

A governadora Fátima Bezerra (PT) classificou o futebol como “um símbolo de resistência”. "Mesmo em meio a tantas adversidades, o povo consegue ser feliz quando vê o seu time entrando em campo", disse, fazendo referência ao momento de luto do País por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Nunca o governo aportou volumes tão expressivos”, afirmou o presidente do América Futebol Clube, Ricardo Valério. "É uma ajuda primordial, no momento em que a gente não tem receita nenhuma, já que não podemos ter público nos jogos”, avaliou o presidente do ABC Futebol Clube, Bira Marques.