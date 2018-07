Governo fará MP sobre dívidas dos clubes, mas quer contrapartidas

O governo federal criará um grupo de trabalho interministerial para formular texto de uma Medida Provisória pela qual será normatizada a repactuação das dívidas dos clubes de futebol com o setor público brasileiro. A informação foi divulgada há pouco pelo Ministério do Esporte, em nota. O grupo terá prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, para concluir os trabalhos.

A elaboração do conteúdo da nova MP contará com representantes dos ministérios do Esporte, da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social e pela Casa Civil da Presidência da República. Segundo a nota divulgada nesta tarde, a formação desse grupo segue orientação da presidente Dilma Rousseff.

"O governo federal é sensível à necessidade de parcelamento do passivo tributário e trabalhista, mas defende a adoção, em contrapartida, de boas regras de governança e adoção do fair play financeiro pelos clubes brasileiros", cita a nota, assinada pelo novo ministro do Esporte, George Hilton. Além dos integrantes do governo, serão convidados para compor a comissão a Confederação Brasileira de Futebol, representantes do Bom Senso Futebol Clube, especialistas e jornalistas.