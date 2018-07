Governo federal concede benefícios fiscais ao Itaquerão O governo federal oficializou nesta sexta-feira um incentivo fiscal ao futuro estádio do Corinthians, o Itaquerão, ao incluí-lo, em portaria publicada no Diário Oficial da União, entre os contemplados pelo governo federal com benefícios tributários no âmbito do chamado Recopa. O ato foi assinado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo.