Governo garante entrega da Arena da Baixada para Copa do Mundo

CURITIBA - O governo do Estado do Paraná, a prefeitura de Curitiba e o Atlético-PR divulgaram uma nota conjunta nesta quarta-feira para garantir que a Arena da Baixada será entregue a tempo de sediar os jogos da Copa do Mundo. O estádio sofre ameaça de ser excluído do grupo das 12 sedes da competição no Brasil por causa do atraso nas obras, sendo que a Fifa deu prazo até a semana que vem para ser convencida de que o local ficará realmente pronto.

No mês passado, quando fez sua última visita ao Brasil, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, passou por Curitiba e revelou preocupação com o atraso na Arena da Baixada. Na ocasião, ele deu prazo até o dia 18 de fevereiro, quando acontece em Florianópolis o seminário técnico com todas as 32 seleções da Copa, para que o estádio do Atlético-PR mostrasse um avanço considerável nas obras, sob o risco de ser excluído do evento.

Diante da ameaça da Fifa, houve uma ação governamental, com liberação de recursos, mais operários e participação ativa do poder público no acompanhamento da obra. Em visita recente à Arena da Baixada, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, já atestou a evolução conseguida na reforma desde então. Agora, governo estadual, prefeitura e Atlético-PR divulgaram a nota oficial com a promessa de que o estádio será entregue, sem dar, porém, uma data.

Na nota, eles "garantem a adoção de todas as providências necessárias para assegurar a conclusão das obras da Arena da Baixada dentro do prazo estipulado pela Fifa". Para isso, o governo do Paraná revelou ter entrado nesta quarta-feira com um novo pedido de financiamento junto ao BNDES, no valor de R$ 250 milhões, dinheiro que será utilizado tanto na conclusão da reforma do estádio quanto em "outros projetos de interesse do Estado".

A Arena da Baixada, estádio que pertence ao Atlético-PR e foi escolhido como a sede de Curitiba na Copa, vai receber quatro jogos na competição marcada para acontecer entre junho e julho. São todos válidos pela primeira fase: Irã x Nigéria, Honduras x Equador, Austrália x Espanha e Argélia x Rússia.