Governo gasta R$ 5 mi em capas de chuva para Copa em época de seca

BRASÍLIA - O governo do Distrito Federal vai gastar R$ 5,35 milhões com a compra de capa de chuva para policiais militares que farão a segurança da Copa do Mundo de 2014, marcada para acontecer de 12 de junho a 13 de julho, período de seca em Brasília, quando a umidade do ar não ultrapassa os 30%. Nos últimos cinco anos, a cidade ficou uma média de 104 dias sem chover direto, a partir de maio, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O valor da compra consta em uma tabela de aquisição de equipamentos e serviços da Secretaria de Segurança Pública, hospedado no site Transparência da Copa. O valor gasto com as capas de chuva é superior ao que se pretende investir em outros itens, como na compra de coletes à prova de balas, que sairão a R$ 1,8 milhão.

A licitação, do tipo concorrência, prevê a compra de 17 mil capas de chuva - uma para cada um dos 15 mil policiais -, ao preço médio de R$ 315 cada uma. Em justificativa ao preço, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Suamy Santana, afirma tratar-se de um produto diferenciado. "É uma capa especial, com sistema refletivo, que permite exercer a atividade policial, correr, pular muro, tem encaixe para painel balístico", ressaltou. Ele destacou, ainda, a expectativa de haver uma redução de 20% a 25% no valor de cada peça durante a licitação.

Embora a informação esteja hospedada no site Transparência da Copa, o governo do Distrito Federal nega que os recursos utilizados serão os mesmos do evento. Atribui a questão a um erro de locação de informações e explica que a verba sairia do Fundo Constitucional.

Em nota enviada à reportagem, o governo do Distrito Federal afirma que "a capa de chuva é apenas um item do conjunto de equipamentos que está sendo adquirido para a corporação, e que integra o equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório para todo policial militar". O comunicado oficial afirma, ainda, que a reposição dos equipamentos faz parte do Programa de Reequipamento da PMDF. "Ou seja, é superficial a informação que o governo do Distrito Federal comprou capas de chuva para junho, apenas para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014. Esse é um equipamento de uso permanente do policial militar, para seu trabalho cotidiano no DF e durante as operações especiais voltadas a esses megaeventos."