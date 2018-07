Governo italiano condena antissemitismo da torcida da Lazio

Os adesivos e folhetos antissemitas espalhados pelos torcedores da "curva sul", uma das mais radicais da Lazio, no Estádio Olímpico no último domingo, 22, continuam gerando polêmica na Itália.

+ Leia mais notícias sobre futebol internacional

+ Immobile marca duas vezes e comanda vitória da Lazio sobre o Cagliari

A repercussão do caso chegou ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, que condenou a ação. "Usar a imagem de Anne Frank como sinal de insulto e ameaça, além de ser desumano, é alarmante para nosso país, que foi infectado há 80 anos pela crueldade obtusa do antissemitismo", declarou.

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, também criticou a atitude dos torcedores da "curva sul". "Há algumas coisas incríveis que ainda continuam acontecendo, como por exemplo, um grupo de torcedores de um clube de futebol que pensa que a história e a imagem de Anne Frank é brincadeira", disse.

Já o presidente da Lazio, Claudio Lotito, junto com outros dois jogadores brasileiros do clube, Wallace e Felipe Anderson, visitaram uma sinagoga em Roma. Após Lotito colocar uma coroa de flores no local, ele voltou a condenar a atitude dos torcedores e disse que criará nas escolas da cidade uma campanha para combater o antissemitismo.

A Lazio ainda confirmou que seus jogadores usarão durante aquecimento para a partida diante do Bologna nesta quarta-feira, 24, uma camisa em memória a Anne Frank.

Outros clubes italianos fizeram homenagens para a adolescente morta em 1945 e publicaram nas redes sociais fotos dela vestindo a própria camisa da equipe.

A Procuradoria de Roma confirmou que abrirá um processo sobre o caso para identificar os responsáveis pelo protesto antissemita através das câmeras de segurança do estádio.

A manifestação dos torcedores da Lazio começou logo após a partida diante do Cagliari, quando foram espalhados pelo estádio diversos folhetos com a imagem de Anne Frank, uma adolescente de origem judaica morta na Segunda Guerra Mundial em 1945, com a camisa da Roma, além de frases antissemitas. Frank é considerada um dos símbolos das atrocidades cometidas pelo regime nazista na Alemanha.

O incidente aconteceu 20 dias após a torcida da Lazio ser punida por cânticos racistas contra atletas negros do Sassuolo durante uma partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Italiano.