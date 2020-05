Governo italiano libera clubes para voltar aos treinos a partir desta segunda

Um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, a Itália dá os primeiros passos rumo à retomada do futebol. Neste domingo, o governo autorizou a volta dos treinos individuais, incluindo de esportes coletivos, e os clubes podem abrir seus centros de treinamentos a partir desta segunda-feira.

Na última semana, o governo havia dito que atletas de esportes individuais poderiam retomar as suas atividades nesta segunda-feira e os que praticam modalidades coletivas só poderiam retornar no dia 18 de maio.

A decisão provocou confusão e frustração nos times da primeira divisão do Campeonato Italiano, que apontaram que seus jogadores poderiam treinar individualmente em parques públicos, mas não dentro dos centros de treinamento de suas equipes. O Sindicato Italiano de Jogadores de Futebol (AIC, na sigla em italiano) também se manifestou, pedindo "intervenção rápida" para corrigir o que chama de "distorção evidente". O governo italiano, então, resolveu repensar a medida e publicou um novo decreto neste domingo.

"Os atletas, profissionais ou não, de disciplinas individuais ou não, estão autorizados, como todos os cidadãos, a praticar exercício nos espaços públicos ou privados, respeitando as regras de distanciamento social de pelo menos dois metros, assim como a proibição de qualquer aglomeração", diz o decreto do Ministério do Interior italiano.

Antes da nova decisão do Ministério do Interior, Bologna, Parma e Sassuolo já haviam informado o retorno das atividades marcado para esta semana, aproveitando o decreto do governo da região da Emilia Romagna, aprovado na última quinta-feira, que permite a reabertura dos centros de treinamentos para atletas profissionais, em conformidade com as regras de distanciamento social.

Os 20 clubes da Serie A italiana estão dispostos a encerrar a temporada em campo. A data de retorno do torneio, suspenso desde 9 de março em razão da pandemia de covid-19, deve ser anunciada nos próximos dias. Restam 12 rodadas para a competição ser concluída.