Governo lança guia para turista que vai à África do Sul

Uma outra informação encontrada no manual são os endereços da embaixada do Brasil, do consulado geral e dos três escritórios consulares temporários na África do Sul. No guia também há dados sobre clima, moeda do país-sede da Copa, além das datas dos jogos do Brasil.

A cartilha será distribuída pelas principais operadoras que venderam pacotes turísticos para a Copa do Mundo. O governo também disponibilizou uma versão eletrônica do guia que poderá ser lido no site http://www.portalconsular.MRE.gov.br/informacoes-gerais/guia_torcedor_copa_2010_mre2.PDF