Governo mineiro aprova nova etapa de obras do Mineirão

Nesta etapa da obra, considerada a mais complexa, será feita a cobertura adicional das arquibancadas, a construção de uma esplanada de 70 mil metros quadrados no entorno do estádio, com estacionamento coberto, restaurantes, lojas de serviço e uma passarela ligando o Mineirão ao Mineirinho, ginásio que durante o Mundial funcionará como um centro de mídia.

"Agora é a grande obra, a reconstrução do Mineirão. Na realidade, vamos fazer as adaptações no prédio, o que vai significar um estádio com muito mais conforto, muito mais segurança e também permitirá uma utilidade muito maior, além dos jogos de futebol, para outros eventos de lazer e cultura", afirmou Anastasia.

As obras do novo Mineirão começaram em janeiro passado, com a correção nas vigas de sustentação do estádio. Em seguida, em junho, foi iniciada a segunda etapa das mesmas, com a demolição de parte da arquibancada inferior e de toda a geral, além do rebaixamento do gramado em 3,4 metros para garantir melhor visibilidade do campo aos torcedores.