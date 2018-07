Governo pede que clubes mudem relação com as organizadas

Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira na sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com representantes dos quatro clubes de São Paulo, do Poder Judiciário (Juizado do Torcedor), do Ministério Público e da Federação Paulista de Futebol definiu um cronograma de combate à violência nos estádios. Até a próxima sexta-feira, todos os participantes de cada segmento deverão encaminhar sugestões de melhoria. No dia 20 de março, as medidas selecionadas pela Secretaria de Segurança Pública serão colocadas em prática.

A principal preocupação dos órgão públicos é modificar a relação dos clubes com as torcidas organizadas. "Vamos tomar ações em conjunto. É um movimento que envolve não só o Poder Público, mas também os clubes, a Federação Paulista. Não basta só um novo tratamento diferenciado para repressão, depois do problema. Temos de tratamento específico na prevenção da violência. A prevenção passa pelo relacionamento dos clubes com as organizadas e monitoramento", afirmou Alexandre Moraes, secretário Segurança Pública de São Paulo.

O encontro contou com a presença apenas dos presidentes Modesto Roma Júnior, do Santos, e Carlos Miguel Aidar, do São Paulo. Corinthians e Palmeiras foram representados pelos respectivos vice-presidentes. O santista admitiu que ajudou a torcida com ônibus eventualmente. O são-paulino não concedeu entrevista. No clássico contra o Corinthians, pela Libertadores, Aidar custeou 50 ônibus para o transporte da torcida para a Arena Corinthians. Ele justificou afirmando que não existiam opções de transporte naquele jogo, realizado às 22 horas) e que o apoio não se repetiria.