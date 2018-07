Governo prevê gastos de R$300 mi com instalações temporárias de estádios

"As licitações estão em curso, mas esse seria um valor razoável", afirmou a fonte à Reuters, sob condição de anonimato, nesta quarta-feira.

As licitações para o serviço de construção e montagem das instalações temporárias estão em curso e todo o processo será concluído no mês que vem nas seis cidades-sede da Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho.

"É uma redução drástica e significativa. Isso representa uma redução de mais de 50 por cento em relação aos preços iniciais sugeridos em consultas informais que fizemos", destacou a fonte.

O caso mais marcante aconteceu em Recife, onde fornecedores locais chegaram a propor um custo equivalente a um quarto do orçamento da arena que está sendo erguida para a Copa das Confederações, segundo a autoridade.

"Os fornecedores das cidades-sede argumentaram que os preços estavam nesse patamar porque havia uma série de incertezas como o tempo para liberação de equipamentos importados, questões de aduana e outros", disse a fonte.

As estruturas temporárias tornaram-se fonte de dor de cabeça para as cidades-sede que chegaram a levar a preocupação aos governos estaduais e à Fifa.

O tema foi debatido na última reunião da entidade que controla o futebol mundial com as autoridades brasileiras, no final de janeiro, e algumas medidas foram tomadas para diminuir os custos das instalações temporárias.

Entre as medidas estão a flexibilização de especificação de equipamentos, o que causaria uma redução de 12 a 15 por cento nos preços, segundo a própria Fifa, além de uma pressão efetiva dos governos aos fornecedores do serviço. "Houve casos absurdos que sugeriam a possibilidade de uma cartelização", revelou a fonte.

O compromisso de as cidades-sede bancarem as instalações temporárias foi firmado ainda na candidatura do Brasil para o Mundial. Entre as estruturas temporárias de responsabilidade das cidades estão gradeamento das arenas, montagem de barreiras no entorno dos estádios, centro de mídia, instalações para voluntários e outros.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)