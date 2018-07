Governo prorroga prazo de inscrições do programa de voluntários da Copa

SÃO PAULO - O governo federal prorrogou o prazo de inscrições do programa Brasil Voluntário, ligado à Copa do Mundo. Os interessados têm, agora, até o dia 16 de março para preencher o formulário e participar do processo seletivo para trabalhar durante o Mundial do Brasil.

De acordo com o governo, após serem convocados por email, os selecionados irão completar a capacitação a distância. A seleção inclui ainda um treinamento presencial, que vai durar quatro fins de semana em cada cidade-sede, entre maio e junho, a menos de um mês da Copa. O processo deve ser iniciado no site do governo.

O programa de voluntários do governo federal será integrado com o da Fifa. Ele envolve auxílio a torcedores, imprensa não-credenciada e turistas, em aeroportos, áreas de fluxo (como centros comerciais e pontos turísticos), entorno dos estádios e eventos de exibição pública, além de áreas de mobilidade urbana (como terminais de ônibus e estações de metrô) e centro aberto de mídia nas cidades onde este serviço estiver disponível.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no mínimo sete dias, seguidos ou intercalados, em turnos de 4 horas diárias. A seleção também levará em conta a participação nos treinamentos virtual e presencial (assiduidade e desempenho), perfil compatível com a área de atuação e número de vagas em cada área de atuação.

No total, serão disponibilizadas até 1.500 vagas em cada uma das 12 sedes. Todas as etapas do programa – treinamento e atuação – serão certificadas pela Universidade de Brasília (UnB).