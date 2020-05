Governo prorroga termo de uso do Maracanã por Flamengo e Fluminense por 6 meses

Flamengo e Fluminense vão seguir administrando o Maracanã pelos próximos seis meses. Nesta quinta-feira, o Governo do Estado do Rio de Janeiro comunicou ter assinado um termo de permissão de uso do estádio pelos clubes, em portaria que foi publicado no Diário Oficial.

O despacho, assinado pelo governo Wilson Witzel, também prorroga por 20 dias o prazo para apresentação de estudos técnicos pelos interessados em assumir a operação e gestão do Maracanã. A ideia do Estado é realizar uma licitação do complexo que abriga o estádio para que ele seja concedido a algum interessado por 35 anos.

A prorrogação do termo de uso não altera dados do acordo anterior. Assim, mantém Flamengo e Fluminense como gestores do estádio, sendo o clube rubro-negro como titular. E esse contrato começou a valer em 12 de abril de 2019.

Desde então, os clubes possuem uma empresa conjunta para gerir o estádio, com cobrança de aluguel por jogo realizado, pagamento dos custos de manutenção e repasses mensais ao governo estadual. Neste ano, está prevista a realização da final da Copa Libertadores no estádio, inicialmente agendada para 21 de novembro.

Sem receber eventos em função das medidas de isolamento social, o complexo do Maracanã tem sido usado para ajudar no combate ao coronavírus. No estádio de atletismo, o Célio de Barros, foi montada um estrutura com centenas de leitos.