Governo reabre inscrições para voluntários na Copa do Mundo de 2014

BRASÍLIA - O governo federal reabriu nesta terça-feira as inscrições para o seu programa de voluntários na Copa do Mundo de 2014. O Brasil Voluntário é independente do programa de voluntariado da Fifa e tem até 1,5 mil vagas para voluntários em cada uma das 12 sedes do torneio: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O prazo para inscrições no Brasil Voluntário se encerra no dia 6 de março e os interessados devem se cadastrar através do site www.brasilvoluntario.gov.br. O trabalho dos selecionados será integrada com o programa de voluntários da Fifa, com atuação não auxílio aos torcedores, jornalistas não-credenciados e turistas em aeroportos, áreas de grande fluxo de pessoas, entorno dos estádios e eventos de exibição pública, além de áreas de mobilidade urbana e centros abertos de mídia nas cidades-sede.

De acordo com o governo federal, os participantes precisam ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar por no mínimo sete dias, seguidos ou intercalados. Os candidatos selecionados farão treinamento virtual e presencial, ministrados e certificados pela Universidade de Brasília. Além disso, os selecionados receberão uniformes, transporte, alimentação e seguro de vida.