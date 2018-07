Governo reúne 40 mil no programa de voluntários da Copa

O alto número de inscritos foi obtido em menos de um mês. A inscrição foi aberta em 22 de janeiro e encerrada no sábado passado, dia 16. O resultado da seleção final será divulgado por e-mail e através da rede social Brasil Voluntário a partir desta quarta-feira.

Os selecionados passarão por treinamento online e presencial. O primeiro vai acontecer entre os dias 1º e 31 de março, enquanto as aulas presenciais estão marcadas para serem realizadas entre 20 de abril e 11 de maio nas seis cidades-sede da Copa das Confederações.

A principal missão destes voluntários será apoiar turistas, visitantes e profissionais que atuarão na competição que serve de prévia para a Copa do Mundo. Eles darão suporte em áreas de fluxo, como pontos turísticos, aeroportos, shoppings, além dos locais de jogos e seu entorno.

O atual processo de seleção servirá apenas para a Copa das Confederações. As inscrições para os voluntários interessados em trabalhar no Mundial de 2014 só serão abertas ao fim da competição deste ano, que será encerrada em 30 de junho. O governo espera selecionar 50 mil voluntários para atuar nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo.

A seleção do governo federal é independente do programa de voluntários da Fifa, cujo processo de inscrição já foi finalizado no ano passado, com 130.919 candidatos do mundo inteiro para outras sete mil vagas. Para o Mundial, a entidade vai selecionar 15 mil. Essas pessoas irão trabalhar principalmente no auxílio aos torcedores dentro e fora dos estádios.