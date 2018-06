Governo russo revela temer que praga de gafanhotos ataque campo da Copa do Mundo

Uma praga de gafanhotos poderia destruir campos de estádios da Copa do Mundo, disse um membro do governo russo nesta quarta-feira. Os gafanhotos costumam infestar plantações no sul da Rússia e o responsável por supervisionar a proteção das culturas no Ministério da Agricultura disse que eles poderiam também atacar os gramados de arenas.

"Nós aprendemos mais ou menos como lidar com gafanhotos, mas neste ano estou receoso que possamos acabar em um escândalo internacional de gafanhotos", disse Pyotr Chekmaryov, em comentários divulgados por agências estatais da Rússia. "Os campos de futebol são verdes. Gafanhotos gostam de lugares onde há muito verde. E se eles voarem para os lugares onde o futebol é jogado?", questionou.

Chekmaryov apontou preocupação particular com a região de Volgogrado. A cidade será sede de quatro jogos na fase de grupos da Copa do Mundo: Tunísia x Inglaterra, Nigéria x Islândia, Arábia Saudita x Egito e Japão x Polônia.

Se dirigindo a uma conferência de especialistas agrícolas, Chekmaryov disse que era "nossa responsabilidade" garantir que os russos "não façam um papelão para todo o mundo, especialmente quando receberemos pessoas de todo o mundo".