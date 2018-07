Governo solicita investimento da Fifa em programas já iniciados

O governo brasileiro quer que a Fifa aplique seu fundo para o desenvolvimento do futebol brasileiro justamente nos locais onde o Ministério do Esporte já iniciou programas pelo País. Esse foi o recado passado à Fifa nesta terça-feira pelo ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, que esteve em Zurique para a última reunião do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014.

O encontro foi marcado pela assinatura de um acordo que garante o envio de US$ 100 milhões ao Brasil para projetos na área de futebol. O dinheiro faz parte da renda que a Fifa obteve com a Copa. Mas representa apenas 2% da receita total que o Mundial gerou para a entidade.

Pelo acordo, é a Fifa com a CBF que vão decidir quais são os projetos que receberão os recursos. A prioridade são os estados que não receberam jogos da Copa.

Mas Rebelo estima que quem for tomar as decisões sobre o destino do dinheiro terá de avaliar o que já foi feito pelo governo federal em projetos similares. "Nosso pedido foi para que os recursos possam ser usados em coordenação com o que já começou a ser feito", disse ao Estado por telefone de Zurique.

Segundo ele, o governo gastou R$ 130 milhões em programas de construção de infra-estrutura para o desenvolvimento do futebol em centros de treinamento pelo Brasil.

A reunião entre Aldo Rebelo, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, a CBF e os dirigentes foi a última do COL, em sete anos de preparação para o Mundial mais rentável da história das Copas e que gerou para a Fifa uma receita de mais de R$ 10 bilhões.