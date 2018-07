Grade de proteção que caiu no Morumbi tinha apenas dois anos de uso

O São Paulo afirmou na madrugada desta quinta-feira que a grade de proteção de um dos camarotes que caiu e causou a queda de cerca de 30 torcedores no fosso tinha dois anos de uso. Segundo o vice-presidente de comunicações e marketing do clube, José Francisco Manssur, a estrutura estava em boas condições. Ele prometeu que além de prestar assistência às vítimas, a diretoria vai apurar as causas do acidente ocorrido durante a partida contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores.

"A gente precisa verificar o que causou. Qualquer cercado aguentaria? Não sei. O cercado ideal aguentaria? Não podemos saber disso agora. Temos que cuidar das pessoas e deixar as verificações técnicas para depois", afirmou o dirigente. "O cercado da área está ali há uns dois anos. É forte o suficiente para ter resistido esse tempo todo. Agora no momento do gol, com um número de pessoas indo até a área...Precisamos verificar o que causou", disse.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Michel Bastos marcou de cabeça o gol da vitória por 1 a 0. O meia correu para comemorar em direção à torcida quando a aglomeração de um grupo de são-paulinos fez ceder a barra de ferro e os levou a cair no fosso, em uma queda de cerca de dois metros. Segundo as vítimas, foram cerca de 30 envolvidos. O São Paulo afirmou que foram 16 torcedores atendidos no ambulatório e sete transferidos para hospitais.

"As lesões não representam risco de perda de vida, são fraturas, cortes e etc. Eles estão sendo prontamente atendidos. O São Paulo está dando 100% de atenção. As apurações serão feitas depois, quando a gente tiver a tranquilidade de que todo mundo foi atendido", afirmou o dirigente. A área do acidente era de um camarote com a presença de convidados de empresas parceiras do clube.

O jogo teve a presença de 61,2 mil torcedores, o maior público no futebol brasileiro neste ano. O São Paulo não confirmou a quantidade de pessoas que estavam na área do acidente por ser necessário requisitar às organizadoras do camarote o número de ingressos que foram repassados para os convidados.