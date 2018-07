Comemoração quase acaba em tragédia em vitória do São Paulo

A vitória do São Paulo quase acabou em tragédia na noite desta quarta-feira, no Morumbi. No momento do gol marcado por Michel Bastos, os torcedores do camarote, no anel inferior, se aglomeraram e uma grade rompeu, fazendo com que muitos deles caíssem no fosso que separa a arquibancada do gramado.

Alguns torcedores ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Segundo o médico do São Paulo, José Sanchez, no total foram 16 pessoas atendidas, sendo uma criança, no estádio. Outros sete foram levados ao hospital, totalizando 23 feridos. O caso mais grave foi de um torcedor, que quebrou o braço.

Pelo menos uma torcedora foi carregada pelo volante Wesley, que ao ver o fato, parou de comemorar e tratou de ajudar os são-paulinos. Ganso também auxiliou os torcedores.

Apesar do susto e da paralisação por cerca de cinco minutos, nenhum torcedor chegou a ferir com gravidade. "Ficamos felizes pela vitória, mas esperamos que os torcedores estejam bem", ressaltou o zagueiro Rodrigo Caio.