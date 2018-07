Grades criam pontos cegos em nova arena e irritam torcedores

Além da derrota para o Sport e do agravamento da ameaça de mais um rebaixamento no Brasileirão, parte da torcida do Palmeiras teve outro motivo para sair da nova arena do clube irritada – os pontos cegos, que atrapalharam a visão de quem comprou ingressos nas extremidades das Cadeiras Gol Norte, cujas entradas saíram por R$ 80, e Cadeiras Gol Sul, em que cada bilhete custou R$ 250.

O problema foi causado por grades colocadas no estádio por ordem da Polícia Militar (PM) para a setorização da arena. Segundo a WTorre, os dirigentes do Palmeiras sabiam do problema desde a vistoria feita pela PM no começo do mês – o presidente Paulo Nobre esteve presente na inspeção.

Mesmo assim, essas cadeiras acabaram sendo vendidas normalmente para os sócios-torcedores do programa Avanti porque o Palmeiras tinha a certeza de que a separação seria feita com vidros transparentes, como já ocorre em outros pontos do estádio.

De acordo com a WTorre, essas grades serão retiradas para o show de Paul McCartney, marcado para a semana que vem (dias 25 e 26). Com elas, quem ficasse em alguns setores da Cadeira Gol Sul não enxergaria o palco onde o ex-Beatle se apresentará. Após o show, elas serão recolocadas na arena por ordem policial.

CORREÇÕES

Existe a possibilidade de o problema ser corrigido a tempo para a próxima partida do Palmeiras no local, contra o Atlético-PR. Até agora, o jogo está marcado pela CBF para o dia 7 de dezembro, um domingo, às 17h. Contudo o mais provável é que essa alteração ocorra apenas para os jogos do Campeonato Paulista de 2015, que começa no dia 1.º de fevereiro. A solução seria mesmo a troca das grades pelos vidros espessos ou acrílico, que não atrapalharão a visão de quem comprar ingressos próximos à separação entre a Cadeira Central Oeste (no centro do estádio) e os locais que ficam atrás dos gols.

O Palmeiras afirmou ainda que lamenta o problema com esses torcedores e se comprometeu a não vender entradas que estejam em pontos cegos, caso as grades não tenham sido trocadas por um material transparente pela WTorre.