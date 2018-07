Grafite fecha com o Atlético-PR e vai em busca do bi na Copa Libertadores

O Atlético Paranaense acertou nesta segunda-feira a contratação do atacante Grafite, de 37 anos. O jogador assinou contrato com duração de um ano e chega ao clube depois de defender o Santa Cruz na última temporada, quando foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols.

"Espero retribuir o carinho que venho acompanhando no dia a dia desde que começaram as negociações. Vou dar o meu melhor dentro de campo, procurar marcar gols e ajudar a equipe nessa temporada de 2017, que promete ser muito boa. Conto com o apoio de todos os torcedores", disse Grafite após realizar exames médicos.

O Atlético Paranaense será a 11.ª equipe na carreira do jogador, que começou em 1999 na Matonense. Passou também por grandes clubes do futebol brasileiro como Grêmio e São Paulo e atuou na Europa - no Wolfsburg, da Alemanha, e no Le Mans, da França. Esteve ainda por quatro temporadas no futebol árabe até retornar para o Santa Cruz.

O auge da carreira aconteceu entre 2009 e 2010, quando foi eleito o jogador do ano na Alemanha e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo na África do Sul. "Quando voltei ao Brasil, no ano passado, achei que teria mais dificuldades para me readaptar. Mas neste ano comprovei que tenho condições de jogar em alto nível, terminando entre os goleadores do país", afirmou.

No time paranaense, ele terá a segunda oportunidade de atuar com o técnico Paulo Autuori. A primeira foi em 2005, no São Paulo, quando conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa. "É um profissional do mais alto gabarito. Tem uma vasta experiência no futebol brasileiro e futebol mundial. Um profissional exemplar que tira o máximo do jogador e nos ajuda sempre a estar bem. Para mim, é um prazer voltar a trabalhar com ele".

Grafite usará a camisa 23 no Atlético, mesmo número que usou nos tempos de Wolfsburg. O jogador espera que sua experiência nestes 17 anos de carreira possam ajudar o clube a ir longe na Libertadores, principal objetivo da próxima temporada.

"Já joguei Liga dos Campeões na Europa e na Ásia e estou indo para a minha quarta Libertadores. É gratificante. Cheguei a duas semifinais e fui campeão uma vez. Então, tenho uma experiência. É um campeonato diferente, com jogos diferentes e a postura tem que ser outra", contou. "Estou feliz de poder voltar a jogar uma Libertadores e será um prazer defender as cores do Atlético Paranaense", finalizou.