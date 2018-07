Grafite: 'Quero disputar o Brasileirão'

O que o título da Copa do Nordeste representou para você?

Há anos eu já desejava ganhar um título com a camisa tricolor e, consequentemente, o título nos torna mais fortes na disputa pelo Pernambucano. Não será fácil, mas temos grandes chances.

Como tem sido sua relação com o torcedor do Santa Cruz?

É a melhor possível. Sei do carinho que eles têm por mim e eles sabem do meu por eles. E me apoiaram mesmo

quando não estive bem, sabem que sou torcedor e que estou aqui porque gosto.

O Santa está de volta à Serie A. Você quer disputar o Brasileirão?

A Séria A é muito difícil e temos de provar que não subimos por sorte. Isso nos motiva a acreditar que podemos permanecer na Série A. E eu quero, sim, disputar o Brasileirão.