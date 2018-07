Grafite rescinde contrato e encerra passagem apagada pelo Atlético Paranaense

O Atlético Paranaense anunciou nesta sexta-feira, 7, a rescisão do contrato com o atacante Grafite, que estava no clube desde 2016.

Em nota publicada no site oficial, o time agradece e deseja sucesso ao atleta. "O Clube Atlético Paranaense agradece pelo comprometimento e pela postura de Grafite no período em que vestiu a camisa rubro-negra e deseja sucesso em seus próximos projetos".

Grafite assinou contrato de um ano com o clube rubro-negro paranaense em dezembro do ano passado e chegou ao clube depois de defender o Santa Cruz, quando foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols. O jogador se despede do Atlético Paranaense depois de marcar apenas um gol em 24 partidas.

O último jogo de Grafite com a camisa do Atlético-PR foi a derrota para o Santos por 3 a 2 na Vila Capanema, na última quinta-feira, 5, pelas oitavas de final da Libertadores.

O Atlético Paranaense foi a 11.ª equipe na carreira do jogador, que começou em 1999 na Matonense. Passou também por grandes clubes do futebol brasileiro como Grêmio e São Paulo e atuou na Europa - no Wolfsburg, da Alemanha, e no Le Mans, da França. Esteve ainda por quatro temporadas no futebol árabe até retornar para o Santa Cruz.