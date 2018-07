Gramado da arena do Palmeiras é trocado e deve estar 100% em 2016

Alvo de muitas reclamações até de jogadores do Palmeiras, o gramado do Allianz Parque deve estar em condições bem diferentes no início do ano, é o que garante a WTorre, construtora responsável pela obra. A expectativa dos responsáveis é que o campo esteja 100% em condições para o primeiro jogo oficial do time alviverde em sua casa no ano que vem, dia 3 de fevereiro, contra o São Bento, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A construtora está fazendo a troca do gramado e deve dar maiores informações sobre o assunto no começo do ano que vem. O Estado teve acesso a uma foto e um vídeo onde mostra uma máquina retirando parte do gramado castigado pelo excesso de jogos e shows realizados na casa palmeirense.

Não está programado nenhum evento no gramado até o começo de fevereiro, justamente para que a nova gramada fique bem fixa e não acabe atrapalhando a equipe do Palmeiras, como aconteceu em alguns jogos.

A preocupação com o gramado deve ser ainda maior nesta temporada, já que o Palmeiras vai utilizar sua casa não só para a disputa do Campeonato Paulista como para a Libertadores.

Já estão marcados quatro shows na arena em 2016. Nos dias 17 e 19 de março, se apresentam no local a banda Maroon 5. No dia 26 de março é a vez do Iron Maiden e 7 de abril o estádio receberá o Coldplay.