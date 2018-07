Grama do Olímpico começa a ser levada a parque de Porto Alegre

Desativado aos poucos, o Estádio Olímpico está sendo desmontado. Nesta quarta-feira, a prefeitura de Porto Alegre revelou que a grama do campo suplementar da antiga casa do Grêmio está sendo retirada a enrolada, para ser levada a um parque da cidade. O processo deve ser concluído em duas ou três semanas.

Ainda de acordo com a prefeitura municipal, o gramado do Olímpico será transportado para um campo de futebol no Parque Marinha do Brasil, que fica à beira do Rio Guaiba e é um dos mais importantes de Porto Alegre.

O Grêmio fez seu último treino no Olímpico nas vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em dezembro. Neste temporada, o elenco tem treinado no CT Luiz Carvalho, inaugurado em 2014. A estrutura administrativa gremista foi levada para a Arena.