Gramado começa a ser plantado na Arena do Grêmio A menos de dois meses da sua inauguração, a Arena do Grêmio começou a receber grama. Nesta sexta-feira, um ato simbólico do início da semeadura do gramado reuniu o presidente do clube, Paulo Odone, o presidente da Grêmio Empreendimentos, Eduardo Antonini e a agrônoma Maristela Kuhn, integrante do Comitê Local da Copa do Mundo 2014 e responsável pelo gramado da Arena.