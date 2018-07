Gramado da arena do Palmeiras resiste bem após dois shows

O gramado do Allianz Parque, pelo menos no primeiro grande show que recebeu, passou no teste. Na terça e quarta-feira, o ex-beatle Paul McCartney fez dois shows na nova casa do Palmeiras e mesmo com a grande presença de público (no total, quase 100 mil pessoas estiveram no local) e muita chuva nos dois dias, o local passou pelo teste de resistência.

No início desta quinta-feira, poucas horas após o término do último show, as placas colocadas para proteger o gramado já estavam sendo retiradas. Esse, inclusive, é um dos pontos que a WTorre, construtora responsável pela obra, se orgulha de ser uma das vantagens da arena. Será possível transformá-la de um palco de shows para um estádio de futebol rapidamente.

"O material usado para proteger o campo (polipropileno com proteção UV) é perfeito e garantiu o mais importante: o nivelamento. Hoje (quinta), após dois grandes shows, o gramado não sofreu alterações de nivelamento e está em boas condições. A coloração foi um pouco prejudicada, mas dentro do esperado, e será 100% recuperada em cerca de uma semana. Quando a bola tiver de rolar no Allianz Parque, com certeza a grama estará bem verde novamente", disse André Ostemayer, gerente da World Sports, empresa responsável pelo gramado da arena.

Depois do show, o próximo evento na arena será o jogo do Palmeiras contra o Atlético-PR, no dia 7 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda nesse ano, deve ser realizado no dia 21 de dezembro o show da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.