Gramado da Vila Belmiro é castigado por eventos com crianças

Na vitória por 3 a 1 do Santos sobre o Sport, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, chamou bastante atenção a péssima condição do gramado da Vila Belmiro, onde as duas equipes se enfrentaram em busca da classificação para as oitavas de final da competição. O problema é que no final de semana um evento com crianças entre 10 e 12 anos fez com que o campo fosse bastante prejudicado.

Foi realizado no sábado e domingo mais uma edição da Copa Danone, tradicional competição que envolve milhares de crianças entre 10 e 12 anos de 32 nações. Durante os dois dias do final de semana, foram disputadas diversas partidas no gramado, com times de São Paulo, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

A World Sports, empresa responsável pela manutenção do gramado, disse que não vai se manifestar. Entretanto, nos bastidores, os dirigentes santistas admitem que estavam cientes da possibilidade do gramado ser prejudicado com o evento, mas que financeiramente valia a pena a autorização da utilização do estádio.

Foram feitos dois campinhos na Vila Belmiro, por isso, durante a partida entre Santos e Sport, era possível ver desenhos no gramado como se fossem pequenos campos. Além disso, a grama estava bastante castigada, principalmente nas laterais do gramado.

A expectativa é que até domingo, quando o Santos enfrenta o Joinville novamente na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o campo esteja em melhores condições e as linhas improvisadas já tenham sido totalmente apagadas.