Gramado da Vila Belmiro passa por reforma para próxima temporada

SANTOS - O Santos aproveitou o período de férias para iniciar uma reforma no gramado da Vila Belmiro, já pensando na próxima temporada. O campo passará por uma manutenção que tem como objetivo eliminar o "colchão de palha" que se formou em baixo da grama. Para isso, ela será cortada verticalmente.

"Quando nós cortávamos a grama para os jogos, surgia esse ''colchão de palha'', que dava a falsa impressão de que o gramado estava queimado. Com essa manutenção, nós vamos eliminar isso", explicou Carla Queiroz, gerente de patrimônio do Santos.

A última partida realizada no estádio antes do início da reforma foi o amistoso do Natal Sem Fome, entre as equipes Amigos do Neymar e Amigos do Narciso. O Santos só deve voltar a jogar na Vila Belmiro no dia 24 de janeiro, quando enfrenta o Botafogo pela segunda rodada do Campeonato Paulista.