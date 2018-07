Gramado da Vila Belmiro preocupa técnico do Santos

O técnico Dorival Júnior ganhou uma preocupação extra para a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, quarta-feira, na Vila Belmiro. O comandante do time do Santos está bastante preocupado com a condição do gramado, que tem sido muito utilizado nos últimos dias.

A casa alvinegra é o palco dos jogos do Santos não só do time profissional como dos garotos das categorias de base, que também estão em fase final do Campeonato Paulista da categoria e têm jogado as partidas nos fins de semana.

Na partida contra o Flamengo, na quinta-feira da semana passada, o gramado já estava desgastado. Diversas vezes os jogadores dividiam a bola e subiam placas da grama. “Pegamos um campo destruído em razão da sequência de jogos que lá está tendo. Temos de nos preocupar com as condições do gramado e do adversário”, disse o treinador.

A preocupação de Dorival é que o Santos tem um time muito leve e de toques rápidos. Com um campo desfavorável, se torna mais um adversário. A ideia é tentar aproveitar o fato do primeiro jogo ser em casa, onde a equipe vem de 16 jogos invictos.

Mas os dois últimos jogos do Santos causaram preocupação. Na Vila, o empate sem gols e jogando mal com o Flamengo e, na última rodada, derrota por 1 a 0 para o Coritiba, fora de casa e com os reservas.

Por causa disso, na segunda-feira foi um dia de silêncio entre os santistas. Diferentemente do habitual, os jogadores não concederam entrevistas após o desembarque vindo de Curitiba.

Nesta terça-feira, o treino será aberto apenas nos primeiros 15 minutos de atividade e o experiente volante Renato é quem vai dar entrevista coletiva.