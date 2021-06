Gramado danificado no Dutrinha, em Cuiabá, adia partida entre Cuiabá e Grêmio

A partida entre Cuiabá e Grêmio, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, originalmente marcada para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, foi adiada segundo o departamento de comunicação do clube gaúcho. O motivo da alteração de data seria porque o gramado do estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, onde o Cuiabá manda os seus jogos enquanto a Arena Pantanal recebe a Copa América, estaria sem condições.

O Dutrinha tem capacidade para 4,5 mil pessoas e não possui iluminação para jogos noturnos, tanto que o horário do jogo já havia mudado de 20h30 para 16 horas. O campo ficou interditado pelas autoridades entre 2015 e 2020. Passou por diversas reformas e é administrado pela prefeitura de Cuiabá, que garantiu, este ano, as condições para que ele recebesse partidas sem público.

Leia Também Agronegócio coloca tratores e fertilizantes na Série A do Brasileirão

Na terça e na quarta-feira desta semana, as seleções de Bolívia e Chile treinaram no campo, o que teria piorado a situação do gramado e provocado o adiamento. Os times se enfrentam nesta sexta na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Grupo A.

A CBF ainda não indicou nenhuma mudança oficial na programação da quinta rodada em seu site. Seria a segunda partida do Grêmio no Brasileirão a ser adiada por uma circunstância do adversário. Na segunda rodada, o jogo que seria disputado contra o Flamengo, em Porto Alegre, não aconteceu porque o time carioca solicitou a troca de data por estar com muitos jogadores cedidos às seleções brasileiras.

Com o adiamento, Cuiabá e Grêmio folgam na rodada deste final de semana. Assim, o time do Mato Grosso voltará a campo na próxima quarta-feira, às 19 horas, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela sexta rodada. O clube tricolor gaúcho enfrenta o Santos na quinta, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.