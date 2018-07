Gramado de Sorocaba preocupa Ituano para estreia no Paulista

Campeão paulista em 2014, o Ituano se orgulha de ter um estádio arrumado e pronto para receber qualquer adversário. Não por acaso, já foi até 'casa' do Corinthians. Se dá condições, o clube de Itu quer receber o mesmo tratamento e sua direção ficou indiganada ao fazer o reconhecimento do Walter Ribeiro, em Sorocaba, onde estreia no Paulista diante do São Bento. E cobrou providências da Federação Paulista de Futebol.

O gramado em Sorocaba está totalmente desgastado, mais parece um terrão, o que desagradou aos dirigentes de Itu. E estádio municial foi um dos que a FPF exigiu reformas para liberar.

Em nota, a Semes (Secretaria Municipal de Esportes de Sorocaba) garante que cumpriu as exigências. “As melhorias solicitadas ao estádio Walter Ribeiro já foram concluídas. O gramado ainda não está totalmente concluído, mas está dentro do cronograma da empresa contratada, que segue trabalhando no local e terminará a tempo para a estreia do São Bento no Campeonato Paulista”, diz.

Os times se enfrentaram em Sorocaba pela Copa Paulista no fim de 2015 e as condições eram outras. O gramado estava bom. Agora, a situação está precária e o Ituano sugere a troca de estádio para este sábado. Mas parece que os donos da casa não estão dispostos a seder, mesmo cientes que não têm uma casa pronta.