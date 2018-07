Gramado do estádio do Palmeiras está pronto para receber ídolos

Os organizadores da partida de despedida oficial de Ademir da Guia correm para fazer os últimos ajustes no Allianz Parque. O evento será realizado a partir das 11h e servirá como um evento-teste na arena do Palmeiras. Algo que já está 100% finalizado é o gramado do estádio.

A World Sports, empresa responsável pelo gramado da nova casa alviverde, divulgou imagens do gramado, que aparentemente, parece estar em excelente condições para a partida. Este será o primeiro evento em que o gramado estará totalmente pronto para um jogo de futebol. A partida contará com vários ex-jogadores que fizeram história no Palmeiras e terá 10 mil torcedores convidados na arquibancada.

A expectativa é que o primeiro jogo oficial na nova casa palmeirense aconteça no dia 8 de novembro, quando o Palmeiras recebe o Atlético-MG. O que está pendente é a capacidade do estádio. A WTorre espera liberar a arena para 43 mil lugares, sua capacidade total para jogos, mas depende de aprovação dos bombeiros. Caso contrário, o estádio deve receber cerca de 30 mil torcedores.

No total, a arena tem 97% das obras concluídas e já tem um evento oficial confirmado. Será o show de Paul McCartney, que será realizado nos dias 25 e 26 de novembro.