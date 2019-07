Gramado do Mineirão passa por reparos antes de jogo entre Brasil e Argentina

O gramado do estádio do Mineirão recebeu reparos nesta segunda-feira, véspera da partida entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América. No início da tarde, o campo tinha algumas demarcações com bandeiras brancas em algumas áreas, enquanto era recebia irrigação. Alguns funcionários também percorriam o local para fazer as marcações da linha, assim como instalavam as balizas.

A comissão técnica da CBF está preocupada com a qualidade do gramado. Após sofrer com a qualidade do campo e jogos anteriores e reclamar de forma contundente das condições da Arena do Grêmio, a seleção brasileira também monitora a situação do Mineirão. O técnico Tite chegou a qualificar como "absurdo" o nível de conservação do gramado da sede de Porto Alegre.

A reportagem viu em campo nesta segunda-feira no Mineirão um membro da delegação, vestido com o agasalho da CBF, caminhar pelo local e observar com mais atenção uma das áreas mais afetadas, próxima a um dos gols. O local estava com a situação do gramado um pouco deteriorada. Nos últimos dias o estádio intensificou os trabalhos de adubação e iluminação artificial para se preparar para a semifinal.

Na manhã de domingo, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, foi ao Mineirão para vistoriar o gramado. Para preservar o local da partida, Brasil e Argentina descartaram realizar o treino de véspera no local, como é comum em competições desse tipo, e optaram por fazer as atividades em outros locais. Os brasileiros escolheram a Cidade do Galo, enquanto os argentinos foram para o CT do Cruzeiro.

O Mineirão recebeu quatro partidas desta Copa América, a última delas na segunda-feira da semana passada, o empate por 1 a 1 entre Equador e Japão, pela fase de grupos. Desde então, o gramado foi preservado, assim como o tempo em Belo Horizonte nos últimos dias também ajudou. A temperatura se manteve amena e não houve chuva.