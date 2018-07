Gramado do Morumbi preocupa jogadores do São Paulo

Depois dos shows do Bon Jovi e do Rush na semana passada, o Morumbi volta a receber jogos de futebol no domingo, quando acontece o clássico entre São Paulo e Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. E, segundo os jogadores são-paulinos, que treinaram no local nesta sexta-feira, o gramado do estádio não está nas melhores condições.

Veja também:

Carpegiani promete time ofensivo, mas compacto

Carlinhos treina como titular no São Paulo

"O gramado está um pouco ruinzinho por causa do show que teve aí. Estragou um pouquinho, mas já estão trabalhando para melhorar", afirmou o volante Jean, após o treino que o time do São Paulo fez na manhã desta sexta-feira no Morumbi. Ele, inclusive, considerou que o trabalho ajudou na adaptação. "Foi importantíssimo treinar aqui."

O goleiro Rogério Ceni também achou "ótimo" treinar no estádio antes do clássico e ainda criticou as condições do campo. "O gramado está melhor do que muitos, mas lógico que já foi muito melhor. Está um pouquinho duro, todo mundo pisando por causa dos shows", afirmou à TV Bandeirantes.

"O gramado está meio estranho", concordou o atacante Dagoberto, que, no entanto, ressaltou que isso não pode servir de desculpa para o São Paulo conseguir um bom resultado no clássico contra o Santos. "Mas é isso que nós temos. Então, temos que nos adaptar", completou o jogador, que volta ao time após cumprir suspensão na rodada passada.

Alterado às 13h03 para acréscimo de informação