'Gramado está com 80% de condições', informa WTorre sobre estádio

A construtora WTorre afirma que o gramado do Allianz Parque está com 80% de sua condição considerada ideal após a realização de dois shows em menos de uma semana - Rod Stewart no dia 19 e Katy Perry no dia 25. Na avaliação da construtora, no entanto, as marcas que ainda existem no gramado, resultado da colocação do palco do primeiro show, que ficou exatamente no centro do campo, não vão prejudicar a partida desta quarta-feira, quando Palmeiras e Internacional vão disputar uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, às 22 horas.

"O gramado está 80%. Na parte que não teve show, o gramado está ótimo. No local onde esteve o palco existe uma marca visível, mas em nível de condição de jogo e nivelamento do campo está tudo certo. Existe uma diferença de coloração, mas ele apresenta todas as condições para a partida", afirma Alexandre Costa, gerente geral do Allianz Parque.

"Quando falamos em 80% de suas condições, falamos de um gramado estabilizado e também bonito, todo verde. Temos consciência de que uma parte do gramado não está nem tão bonita nem tão verde. A grama está um pouco amarelada, mas o piso está 100%", completa Alexandre.

As condições do gramado foram apresentadas em um evento aberto à imprensa realizado na manhã desta terça-feira por iniciativa da construtora. Para diminuir o impacto dos próximos shows no gramado, a construtora planeja construir o palco em cima de estacas para permitir o arejamento da grama, o que foi feito na apresentação de Rod Stewart, no dia 19. A segunda providência, essa mais importante, será a troca total do gramado no final do ano.

A arena do Palmeiras terá um gramado totalmente novo em 2016. "Vamos colocar um gramado que tenha uma base que permita uma troca com mais facilidade, se necessário. Teremos uma tecnologia que nos permite trocar a grama para jogar em seguida", explica Alexandre.

Preocupado com as condições do gramado, o Palmeiras chegou a reservar o Pacaembu para a partida. Na semana passada, no dia 19, o Palmeiras venceu o Grêmio por 3 a 2, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio municipal. O público pagante foi de pouco mais de 23 mil pagantes. Para o jogo desta quarta-feira, quando o Palmeiras volta a sua casa, já foram vendidos mais de 24 mil ingressos.